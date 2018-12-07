РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 дек. В подмосковных Люберцах задымился автобус №1232К, сообщается в Instagram-аккаунте «Lyubdo».
«В салоне №1232К снова произошло задымление. На этот раз есть видеодоказательство», – говорится в сообщении.
По словам сотрудника компании «Ранд-Транс», которая обслуживает данный маршрут, задымилась система автономного отопления. Он добавил, что система прогревается около пяти минут, иногда возникает задымление.
«Жизни и здоровью пассажиров это не угрожает. Такое не происходит постоянно при прогреве», – заключил сотрудник.
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