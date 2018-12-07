РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. В Королеве 16 декабря ограничат движение в центре города из-за карнавального забега, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Костюмированный забег «Космический карнавал» пройдет в Королеве 16 декабря. Мероприятие начнется у стадиона «Вымпел».

«В связи с проведением мероприятия в городе будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках: с 10:30 и до окончания мероприятия на улице Чайковского от пересечения с улицей Гагарина до улицы Октябрьская, на улице Октябрьская от пересечения с улицей Фрунзе до Октябрьского бульвара», – отмечается в сообщении.

С 11:30 до окончания забега движение ограничат на Октябрьском бульваре. Будут перекрыты участки от пересечения с улицей Пионерская до улицы Циолковского, на улице Циолковского от пересечения с Октябрьским бульваром до проезда Циолковского (правая сторона автомобильного движения в сторону улицы Коммунальной – ред.).

Движение в это же время будет ограничено по четной стороне проспекта Королева – от проезда Циолковского до улицы Коммунальной. Доступ для автомобилистов закроют и на улице Коммунальная – от проспекта Королева до остановки «Гипермаркет» Глобус».