РИАМО - 7 дек. Полицейские задержали ранее судимого 47-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении серии краж мобильных телефонов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении салона сотовой связи, расположенного в Реутове, воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, и похитил из витрины телефон. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали правонарушителя. Мужчина пояснил, что похищенный товар продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

«Кроме того, в ходе следствия установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичной кражи. Общий материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Петрова.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.