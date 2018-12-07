РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В поселке Дубровицкий Подольска на месте ограждений могут высадить деревья, живые изгороди могут появиться уже весной 2019 года, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

Круглый стол представителей власти и актива местных жителей состоялся 6 декабря по инициативе совета территориального общественного самоуправления (ТОС) «Дубровицы». На нем обсудили предложения ТОС в муниципальные программы развития территорий на 2019 год. В частности, по ремонту дорог, прокладке велосипедных дорожек, установке освещения, детских и спортивных площадок, места для выгула собак, развития территории как туристического кластера и обустройства Певческого поля.

«Жители микрорайона подняли вопрос обустройства ограждений. Например, в поселке Кузнечики просят в 2019 году обновить ограждения. В поселке Дубровицы можно посадить деревья и кустарники для создания живых изгородей, они органично впишутся в исторический ландшафт местности. Мы можем вместе с представителями ТОС заняться этим весной», – сказал Боярко.

Другие предложения совета ТОС будут рассмотрены профильными отделами администрации. Часть из них реализуют за счет бюджета муниципалитета, еще часть жителям предложили софинансировать и войти в областную программу.

По словам председателя совета территориального самоуправления «Дубровицы» Алексея Старчака, в соответствии с нормативно-правовой базой органы ТОС имеют право участвовать в деятельности органов местного самоуправления, а муниципалитет обязан обеспечить участие представителей ТОС при рассмотрении и принятии решений по вопросам местного значения.

«К сожалению, не все чиновники понимают правовую природу территориального общественного самоуправления и тот эффект, который приносит совместная деятельность органов власти и общественности на принципах социального партнерства. Сегодняшний формат взаимодействия органов ТОС и органов местного самоуправления опробован впервые. Такой опыт можно считать позитивным с точки зрения выстраивания диалога и определения принципов взаимодействия», – заявил Старчак.

Он добавил, что Подольск может стать показательным муниципалитетом Московской области в сфере развития прямой демократии и непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения.