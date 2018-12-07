РИАМО - 7 дек. Количество нарушений пассажирами оплаты проезда на общественном транспорте в Московской области с начала 2018 года сократилось на 24 %, а число жалоб от пассажиров за невыдачу билета сократилось вдвое, также увеличилось количество добровольной оплаты штрафа на 11 %, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Мы отмечаем снижение числа нарушений при оплате проезда в областном общественном транспорте. Общее число вынесенных постановлений в 2018 году, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 24 %, а жалобы от пассажиров за невыдачу билета сократились на 50 %» - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что, помимо проверок перевозчиков и пассажиров на соблюдение законодательства по оплате проезда в общественном транспорте, с этого года усилен контроль за оплатой ранее выписанных штрафов. На маршрутах ведется выявление пассажиров и водителей, которые уклоняются от оплаты штрафов. Мероприятия проводятся ГКУ «АПИ» совместно с судебными приставами, представителями ГИБДД и полицией.

«В результате совместной работы увеличилось количество добровольной оплаты штрафа на 11 % или 1,3 миллиона рублей, в два раза выросла взыскаемость судебными приставами, а с водителей, которые не оплачивали штрафы, было удержано более 2,3 миллиона рублей», - уточнила замминистра.

В 2018 году Административно-пассажирской инспекцией совместно с правоохранительными органами, УФСПП России по Московской области, региональным управлением ГИБДД было проведено более 380 рейдов на транспорте, что в 25 раз превышает показатель прошлого года. Каждый областной автобус проверили за год восемь раз.

ГКУ «АПИ» было образовано в 2015 году. Цель работы пассажирской инспекции - это выявление и пресечение фактов безбилетного проезда, неправомерного использования документов для проезда, а также невыдача пассажиру билета и отказ в безналичной оплате с использованием карты «Стрелка» и банковскими картами. Проверочные мероприятия проводятся на маршрутах с низкой транспортной работой перевозчиков и по обращениям жителей с портала «Добродел».