РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Три студента Красногорского колледжа, которые победили в начальном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства по специальности «Технология машиностроения», представят учебное заведение в региональном этапе, сообщила «РИАМО в Красногорске» ведущий редактор колледжа Лариса Шкиль.

«На базе лаборатории программирования систем ЧПУ прошел начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Технология машиностроения». По итогам олимпиады жюри определило троих победителей, которые продолжат участие в региональном этапе», – пояснила Шкиль.

Она отметила, что в олимпиаде приняли участие студенты технических специальностей. Они решали тесты по материаловедению, метрологии, техоборудованию, технологии машиностроения, разрабатывали техпроцесс предложенной детали и проектировали в системе автоматизированного проектирования.

«Студенты колледжа также участвуют в олимпиадах по профмастерству по экономике и бухгалтерскому учету и программированию в компьютерных системах», – заключила Шкиль.