РИАМО - 7 дек. Центральные переулки и малые улочки продолжат благоустраивать в столице, уже завершены в работы в кварталах, связывающих Мясницкую, Маросейку и Солянку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Часто в центре мировых городов можно увидеть, как нарядные парадные улицы соседствуют с темными и неухоженными переулками. Сворачивая с туристического маршрута, гости города словно оказываются в другом мире. В Москве так быть не должно. Мы завершили благоустройство основных улиц центра. И теперь самое время обратить внимание на небольшие улочки и переулки», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он напомнил, что в 2017 году был открыт новый парк в Большом Спасоглинищевском переулке. Раньше здесь была поликлиника, потом ее снесли, устроили парковку автотранспорта, вырубили деревья. Теперь там разбили небольшой парк. Главное архитектурное решение - 13 лестниц, связывающих улицу Забелина, Большой Спасоглинищевский, Петроверигский переулки и прилегающие дворы. Главным украшением стал сухой фонтан из 36 струй.

«В 2018 году мы продолжили благоустройство кварталов между Мясницкой и Солянкой. Работы охватили Большой и Малый Златоустинские, Лучников, Армянский, Кривоколенный, Петроверигский, Старосадский и Малый Спасоглинищевский переулки», — добавил Собянин.

Он отметил, что проблемами этих переулков были множество проводов, ухабы на тротуарах, плохая освещенность, отсутствие уличной мебели и пешеходной навигации.

«Что мы сделали? Тротуары расширили в 1,5-2 раза и замостили гранитными плитами. На дорогах устроили парковочные карманы и организовали семь дополнительных пешеходных переходов. Провода спрятали под землю. Установили 260 новых фонарей и торшеров, почти 180 лавочек, вазонов и урн», — уточнил мэр.

Кроме того, были отремонтированы фасады 22 старинных зданий.

В ходе работ на углу Армянского и Малого Златоустинского переулков археологи нашли остатки фундамента каменного храма Николая Чудотворца в Столпах, построенного в XVII веке и разрушенного в 1938 году. Сейчас их можно увидеть в «музейном окне» в Малом Златоустинском переулке напротив дома 7/2. Вокруг уличной витрины восстановили булыжную мостовую XIX века. Ее выполнили из найденных остатков исторической мостовой и бордюрного камня, который частично уцелел под современным дорожным покрытием.

Собянин заключил, что такими же красивыми и уютными должны стать и другие малые улицы, и переулки исторического центра Москвы.