Недавно в Мособлдуме предложили ограничить количество пивных и рюмочных в спальных районах Подмосковья, в ответ на федеральный проект по укреплению общественного здоровья. Этому обрадовались жители некоторых крупных ЖК, где число алкоточек на квадратный метр зашкаливает. Противники инициативы считают, что это может вызвать рост рынка суррогата. В Министерстве потребрынка области вместо запретов предлагают строже контролировать продавцов и повышать культуру жителей. Насколько проблема алко-маркетов на первых этажах актуальна, и какие меры предлагают власти и эксперты, выясняла редакция РИАМО.

Борьба с «алкогольным мировоззрением»

Предложение сократить количество алкоточек на душу населения в 2,5 раза содержится в отзыве Экспертного совета при правительстве РФ на федеральный проект по укреплению общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография». Предлагается на федеральном уровне лимитировать выдачу лицензий на розничную торговлю алкоголем в зависимости от числа жителей из расчета 50 магазинов на 100 тысяч человек.

Согласно данным совета, которые приводит газета «Известия», на данный момент на 100 тысяч населения в России приходится более 120 магазинов алкогольной продукции против 15 магазинов в той же Скандинавии.

Как отметил депутат Госдумы РФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Николай Говорин, в России нужно уходить от практики продажи алкоголя в жилых многоэтажках. Возле многоэтажного дома может быть 2-3 точки продажи спиртного. По его мнению, эту ситуацию необходимо менять.

«В спальных районах не должно быть такого, чтобы человек при выходе из подъезда сразу видел алкогольные магазины. Это же видим не только мы, но и дети, у которых невольно формируется некое «алкогольное» мировоззрение», - отметил Говорин, слова которого приводятся на сайте ОНФ.

В мире есть успешные примеры борьбы с алкоголизацией населения в традиционно «пьющих» странах. Так, по словам Говорина, в Норвегии и Швеции, в которых были серьезные алкогольные проблемы, удалось исправить ситуацию именно за счет ограничения точек продаж. В России уже есть успешный опыт ограничения времени продаж спиртного. Так, в Подмосковье она запрещена с 23:00 до 9:00.

В свою очередь председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев поддержал идею ограничить количество алкоточек в соответствии с числом граждан.

«Когда сложнее что-то купить, сложнее и увлечь. Действительно, это может привести к снижению объемов потребления табака и алкоголя как среди взрослых, так и среди подростков», - отметил Голубев.

Однако, по его мнению, у этой инициативы есть и обратная сторона: запрет может привести к новым проблемам. Любые ограничения легальной продажи спиртного грозят ростом потребления самогона, опасного для здоровья. Кроме того, чем меньше точек – тем выше цена, а значит, есть риск, что люди могут перейти на дешевые аналоги без акцизов, предостерег депутат.

«Если и говорить об ограничениях, то стоит задуматься о количестве пивных и рюмочных в спальных районах. Иногда их число на один дом просто ужасает», - подчеркнул Голубев.

Другая проблема, над которой нужно работать, это рюмочные, которые продают спиртное в ночное время под видом кафе, тем самым обходя запрет. «В таких заведениях просто ставятся один-два столика – по факту кафе там нет, но по документам продажа алкоголя разрешена», - добавил он.

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«Тонем в спиртном»

Как рассказал корреспондент РИАМО, житель 9-го микрорайона Одинцова Дмитрий, один из крупнейших ЖК города буквально тонет в спиртном.

«В нашем ЖК 10 корпусов высотой 14-22 этажа, где в основном живут молодые семьи с детьми. В «спальнике» наблюдается настоящее засилье алкоточек. Вообще, проблема характерна для всего квартала, но в нашем доме их скоро станет больше, чем подъездов», - жалуется он.

Первым в доме идет магазин пива и закусок. Чуть дальше – вывеска, гласящая о скором открытии крупного сетевого алкомаркета. Следом – продуктовый магазин, куда часто заходят за пивом и сигаретами. В районе третьего подъезда – точка с разливным пивом. Возле четвертого подъезда – снова филиал крупного сетевого алкомаркета, где можно разжиться не только пивом, но и чем покрепче. Наконец, по соседству с маленьким семейным кафе, где часто устраивали детские праздники с аниматорами, расположилась очередная точка с разливным пивом.

Салон красоты – единственный объект во всем доме, где нет алкоголя.

По словам Дмитрия, друзья, которые живут в других подмосковных ЖК, таких проблем не испытывают. Возможно, его дому так «повезло» из-за того, что к нему примыкает пруд и большая поляна, которая является местом притяжения жителей всего микрорайона и любителей пикников. У торговцев спиртным круглый год нет отбоя от клиентов, особенно в теплое время года.

По «алкологике» живет вся торговля в квартале.

«Единственная торговая точка 24 часа – магазин цветов. После 23:00 купить лекарства или продукты невозможно. Один из двух крупных сетевых магазинов раньше работал круглосуточно. Вероятно, работать ночью, когда запрещена продажа спиртного, нерентабельно», - отметил он.

При этом мест для досуга и спорта явно не хватает. На весь квартал один детский городок, штук 5 небольших кафе на 10-15 человек, ни одного фитнес-центра или обычной качалки, рассказал житель.

Мнение Дмитрия разделяет 34-летняя многодетная мать Светлана, которая говорит, что в их доме ничего не выживает, кроме бесконечных пивных. Единственный книжный, куда дети ходили за канцеляркой, недавно закрылся, как и зоомагазин.

«Я в шоке от того, как много стало магазинов с алкоголем. Такое ощущение, что людям больше ничего не надо. Очень раздражает, когда пьют прямо у магазинов, хоть и откровенно пьяные – редкость. Пара может сидеть и пить пиво на лавочке у книжного, куда дети ходят. А где алкоголь – там и разбросанные бычки», – жалуется 31-летний преподаватель английского языка Елена.

Впрочем, некоторые жители другого мнения.

«Неважно, много или мало магазинов вокруг – те, кому надо выпить, алкоголь все равно найдут. Больше волнует то, что в микрорайоне нет ни одного спортзала. Если бы он появился на месте одной из пивных, я был бы только рад», – заметил 29-летний инженер Игорь.

Большое количество алкоточек не смущает и 43-летнего бухгалтера Елену. «Это же все – рабочие места, главное, чтобы пивные соблюдали закон и не продавали алкоголь несовершеннолетним. Муж иногда приносит пиво домой, пробуем под хорошую закуску», – делится женщина.

А вот 45-летний мастер по ремонту компьютеров Дмитрий даже успел хорошо изучить ассортимент местных пивных. Мужчина признается, что любит расслабиться после трудовой недели и не всегда знает меру. «Возьмешь литр, через пару часов идешь за добавкой – благо, недалеко. Но это должно быть на совести человека, а не владельцев алкогольных магазинов», – считает он.

Как утверждают продавцы алкомаркетов, они ничего не нарушают.

«Мы работаем в рамках закона. Да, торгуем пивом, но никому ведь его не навязываем. Среди наших покупателей только приличные люди, да и пиво мы продаем не самое дешевое, его берут не для того, чтобы напиться. Слышал, что не всем нравится наша работа. Но всем не угодишь», – говорит работник одной из пивных Ярослав.

Продавец соседнего пивного магазина Ольга рассказала, что постоянных клиентов у них почти нет – конкуренция большая.

«Я много где жила, но такое количество магазинов со спиртным на одном пятачке редко встречала», - отметила она.

Получить комментарии в горадминистрации РИАМО не удалось. В приемной главы города Одинцово наш вопрос переадресовали в пресс-службу Одинцовского муниципального района, однако связаться с сотрудниками не удалось на протяжении недели, электронная почта для обращений отсутствует.

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Развивать культуру потребления

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников уверен, что безусловные запреты в сфере торговли алкоголем – не лучшее решение. По его мнению, необходимо налаживать работу органов госвласти в плане усиления контроля за незаконной реализацией спиртного несовершеннолетним, а также продажей алкоголя тем, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Второй вопрос – это культура питья, мы должны понимать, что это вопрос идейный. Прежде чем делать предложения, которые разово купируют проблему, не решая ее, надо проанализировать уже сложившуюся ситуацию», - сказал Посаженников в беседе с РИАМО.

Как напомнил министр, в России ранее предпринимались попытки решения подобных проблем, которые показали, что «односторонние запреты ни к чему не приводят, кроме массового подпольного алкоголизма».

Развивать культуру потребления алкоголя призывает и директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он приводит любопытную статистику: сегодня по всей России работает всего 45 тысяч баров, кафе и ресторанов. Для сравнения, в Париже и его предместьях – около миллиона кафе, и все они на первых этажах. Эксперт считает, что из-за бедности населения в России лишь 3% алкогольных напитков выпивается в барах, кафе и ресторанах, поэтому необходимо повышать культуру потребления алкоголя и увеличивать число именно таких заведений.

«Что касается истории с 9-м микрорайоном Одинцова – бизнес делает то, что ему выгодно. Был бы выгоден развлекательный центр, его бы давно уже открыли. Даже если в доме 10 пивных, и 7-8 из них закроется, не факт, что на их месте появится что-то еще», – считает Дробиз.

А вот небольшой продуктовый магазин без алкоголя не выживет, ведь он дает до 40% оборота. «Более того, благодаря его присутствию снижается наценка на социально значимые продукты в этих магазинах, например, на хлеб и молочные продукты», – добавил собеседник РИАМО.

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Не хватает хороших баров

Как рассказала жительница подмосковного Королева Анастасия, которая живет в Подлипках, в районе улицы Пионерская, неудобств из-за точек продажи алкоголя жители квартала не испытывают, а вот баров с хорошим крафтовым пивом явно не хватает.

«Я никогда не была свидетелем каких-то безобразных сцен в «Отдохни» или «Бристоле». Но районные пивные магазины оставляют желать лучшего. Хочется уже подняться на новый уровень и пить хороший крафт, но пока все ездят за этим в московские бары», - поделилась девушка.

По ее мнению, запреты не дадут желаемого результата, и для решения проблемы нужны совсем другие средства.

«Если у людей нет никаких других целей, кроме выпивки, им никакие законы трезвости не помогут – выпивохи всегда найдут, где дозаправиться», - уверена собеседница РИАМО.

С тем, что проблема не в магазинах, а в культуре людей, согласна и жительница подмосковных Котельников Людмила. По ее словам, около года на первом этаже дома № 7 по 3-му Покровскому проезду работает магазин с разливным пивом, квасом и лимонадом. Двор довольно тесный, напротив магазина – детский сад и игровая площадка, поэтому жители вдвойне бдительны.

«Поначалу местные жители насторожились, когда увидели вывеску будущего магазинчика. Я хожу мимо, и могу сказать, что торговая точка не доставляет неудобств. Пьяные компании около нее не собираются, закоулки не используют для общественного туалета. Более того, хозяева магазинчика содержат близлежащую территорию в чистоте и порядке», - рассказала Людмила.

Она не против таких магазинов на первых этажах в новостройках и считает, что все зависит от их владельцев и от уровня культуры покупателей, который надо повышать.

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Торговлю пивом пора лицензировать

Если уж сокращать количество алкоточек, то в первую очередь – пивных, а для этого надо вводить лицензирование на продажу пива, на которое сегодня приходится 80% всего объема реализуемой алкогольной продукции, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В противном случае, по его мнению, есть риск лишиться половины магазинов с вином российского производства, а пиво по-прежнему будет выпадать из-под контроля.

«Должны появиться лицензионные требования к торговым площадям. Например, не разрешать продажу пива в жилых домах, но согласовывать это нужно с регионами и муниципалитетами», - говорит эксперт.

Например, муниципалитет может разрешить пивному ресторану разместиться в жилом доме, но с условием, что тот станет бесплатно кормить жителей завтраками, или ухаживать за придомовой территорией, или обустроит детскую площадку, предполагает эксперт.

«Сокращение числа магазинов, торгующих алкоголем, – мера поверхностная, которая серьезно не повлияет на отношение людей к спиртному», – считает психиатр-нарколог, главный врач Клиники психологической адаптации Алексей Магалиф.

По его мнению, идея убрать магазины – больше «для галочки». При этом алкоголизм – многогранная медико-социальная проблема, которую нужно решать комплексно.

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