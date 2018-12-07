РИАМО - 7 дек. Дольщики проблемного жилого комплекса «Академ Палас» на проспекте Вернадского в столице поддержали кандидатуру Романа Белова в качестве конкурсного управляющего данного ЖК, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Инициативная группа граждан ЖК «Академ Палас» поддержала предложенную Москомстройинвестом кандидатуру конкурсного управляющего бывшего застройщика объекта АО «Объединенная строительная компания» (АО «ОСК»). Его появление позволит предать жилой комплекс городскому застройщику», - сказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Иинициативная группа дольщиков – участников строительства ЖК «Академ Палас» по адресу: проспект Вернадского, владение 78 (ЗАО)Ю - предложила в качестве конкурсного управляющего рассмотреть кандидатуру Романа Белова.

Белов аккредитован Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и является членом союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

«Если Арбитражный суд Москвы согласует предложенную кандидатуру, это станет огромный шагом на пути к достройке жилого комплекса. Ведь только после назначения конкурсного управляющего может осуществляться передача городскому застройщику АО «Мосотделстрой №1» всех полномочий по достройке объекта», - пояснила Храмова.

Она уточнила, что наличие конкурсного управляющего позволит сформировать реестр кредиторов АО «ОСК». Так, согласно закону о банкротстве, только конкурсный управляющий может рассматривать заявления граждан о включении в реестр требований кредиторов на жилые помещения.

Судебное заседание по этому вопросу назначено на 22 января 2019 года. Комитет ходатайствовал о назначении заседания на более раннюю дату, однако данное обращение еще не рассмотрено.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта силами городского застройщика АО «Мосотделстрой №1». Однако в рамках закона о банкротстве (в отношении АО «ОСК» введено конкурсное производство) компания сможет выйти на объект только после согласования ее кандидатуры с Минстроем России и получения прав на завершение стройки от столичного Арбитражного суда.

В настоящее время городской застройщик «Мосотделстрой №1» проводит первичный осмотр строительных конструкций объекта. Компания также начала подготовку соответствующих документов для предоставления в Минстрой РФ и Арбитражный суд Москвы для передачи ей прав и обязанностей АО «ОСК».

Инвестконтракт на строительство жилого комплекса был заключен в 2003 году. Для застройки выделен участок, находящийся в федеральной собственности. Застройщику был оформлен полный пакет документов, необходимый для строительства. Здесь предусмотрено 538 квартир и 1361 машино-место.

Работы на строительной площадке ЖК «Академ-Палас» не ведутся с июля 2014 года, консервация объекта не выполнена. В отношении руководства АО «ОСК» в ноябре 2016 года возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ЖК находится под охраной.