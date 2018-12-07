РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Посетители Красногорского филиала Музея Победы с 11 декабря на выставке «Новый год моей страны» смогут увидеть более 200 елочных игрушек советского периода, сохранившихся в семьях подмосковных жителей, говорится в сообщении информационного центра культурного учреждения.

«Жители Подмосковья передали в музей свыше 200 семейных елочных игрушек для создания этой экспозиции», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Выставку раритетных украшений «Новый год моей страны» откроют здесь 11 декабря в 15:00. В мероприятии примут участие школьники, воспитанники шахматного клуба «Гарде», многодетные семьи Подмосковья.

«Среди экспонатов выставки – елочные украшения из картона, которые появились в 30-х годах XX века, игрушки послевоенного времени, а также гирлянды и открытки», – отмечается в материале.

Выставка продлится в Красногорском филиале Музея Победы до конца января 2019 года.