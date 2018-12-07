РИАМО - 7 дек. На месте бывшего здания издательского дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля в столице планируют построить жилой комплекс с подземной автостоянкой общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, пишет газета «Ведомости».

ЗАО «Врубеля 4» сейчас является собственником здания, которое ранее занимал «Коммерсантъ». Эту компанию, согласно ЕГРЮЛу, учредил владелец издательского дома Алишер Усманов.

«Усманов построит на месте здания «Коммерсанта» 30 тысяч квадратных метров жилья. Его компания начала снос бывшего здания издательского дома. В конце ноября компания получила свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на этот проект. Вчера же была снесена часть здания», - говорится в сообщении.

На сайте компании «Сибзарубежстрой», которая разрабатывала концепцию проекта объекта на улице Врубеля, сказано о жилом комплексе с подземной автостоянкой общей площадью более 32,7 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день редакция «Коммерсанта» вместе с другими компаниями Усманова располагается в бизнес-центре на Рублевском шоссе. Сотрудники издательского дома отметили, что обсуждаются разные варианты переезда редакции, но окончательного решения еще нет.

Как отмечает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, на Врубеля, 4, логично строить жилой комплекс, а не офисы, так как участок расположен в престижном районе Сокол с удобным выездом на Ленинградский проспект. Данный район несколько десятилетий пользуется большим спросом среди покупателей жилья из-за близости к центру и обилию зеленых насаждений.