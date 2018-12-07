РИАМО - 7 дек. На Бесединском шоссе в Москве произошло столкновение двух автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
По информации некоторых СМИ, в ДТП пострадали несколько человек.
«На Бесединском шоссе столкновение двух единиц. Информация о пострадавших недействительна», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в дорожной аварии не было пострадавших. Перекрытия дороги на месте аварии нет.
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