РИАМО - 7 дек. Снегопады прогнозируются в Подмосковье и Москве в начале следующей недели, температура днем будет опускаться немного ниже нуля, сообщается на сайте Росгидромета.

«Понедельник, 10 декабря: ночью – минус 5 градусов, облачно, снег, количество осадков – 1 миллиметр, днем — минус 2 градуса, облачно, временами снег, количество осадков – 1 миллиметр», — говорится в сообщении.

Одиннадцатого декабря температура будет такой же, как и накануне, ожидается снег. 12 декабря ночью будет минус 4 градуса, облачно, без осадков. Днем — минус 1 градус, временами пройдут небольшие осадки.

Примерно такая же погода сохранится до 13 декабря включительно.

Новая порция снегопадов придет в столицу 9 декабря, и в начале новой недели сугробы вырастут до 16-18 сантиметров.