РИАМО - 7 дек. Выделенная полоса для общественного транспорта будет работать на участке Ленинградского шоссе 8 и 9 декабря из-за закрытия станции столичного метро «Ховрино», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В связи с закрытием станции метро «Ховрино» будут работать компенсационные автобусы маршрута КМ. Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенная полоса на участке Ленинградского шоссе от улицы Фестивальная до улицы Беломорская будет работать в предстоящие выходные, 8 и 9 декабря», – говорится в сообщении.

Для компенсационных маршрутов будет организован участок выделенной полосы (100 метров) на улице Беломорская для левого поворота на улицу Дыбенко.

«ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта», – подчеркивается в материале.

Для пассажиров 8 и 9 декабря будет закрыта станция «Ховрино» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, это необходимо для подключения строящейся станции «Беломорская» к сети метро.