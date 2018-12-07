РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 дек. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков поручил управляющим компаниям тщательнее убирать территорию детских площадок в микрорайоне Белая Дача.

Шестого декабря глава округа провел обход во дворах домов №№13,20 и 24 микрорайона Белая дача.

«Проверил качество уборки дворовых территорий. Высказал свои замечания управляющим компаниям «Котельники» и «Солид» по уборке детских площадок напротив дома. Этот вопрос стоит на особом контроле, так как в зимний период необходимо усилить работу по уборке детских игровых зон», – написал Булгаков в своем аккаунте в Instagram.

От пояснил, что помимо этого, обозначил важность своевременной уборки парковочных карманов. Булгаков подчеркнул, что мера позволит автомобилистам даже в снегопад свободно выезжать со двора.

«Седьмого декабря проведу анализ отчета проделанной работы, который передадут мне управляющие компании», – заключил он.