РИАМО - 7 дек. Пассажиры электричек на Павелецком направлении Московской железной дороги теперь могут приобрести электронные билеты от станций с валидаторами, кроме этого, в официальном приложении Центральной пригородной пассажирской компании появилась опция push-уведомлений, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ЦППК.

«Теперь при покупке билетов в мобильном приложении в качестве начальной точки маршрута можно выбрать 16 станций Павелецкого направления. После обновления к 10 станциям с турникетами добавлены шесть станций с валидаторами («Ожерелье», «Кашира», «Востряково», «Белые Столбы», «Авиационная», «Взлетная»). Механика покупки билетов одинакова», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для активации электронного билета на станции с валидатором пассажиру необходимо подойти к валидатору (это небольшой электронный аппарат, который установлен вблизи кассовых зон).