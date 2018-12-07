РИАМО - 7 дек. В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали более 20 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Шереметьево» четыре рейса задержано. Во «Внукове» задержано девять вылетов, один отменен. В «Домодедове» три рейса ждут вылета с задержкой в расписании, пять вылетов отменили.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек рейсов нет, отменен один вылет.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается понижение температуры до 9 градусов мороза, местами может пройти слабый снег. Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.