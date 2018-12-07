РИАМО - 7 дек. Столичные полицейские задержали грабителя, который, угрожая ножом продавцу магазина, потребовал передать ему деньги из кассы, но женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 6 декабря в 14:20 в ОМВД поступило сообщение от продавца магазина (цветы) 1964 года рождения о разбое по адресу: улица Щербаковская, дом 35.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу 6 декабря в 14:25 задержан мужчина 1987 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что в 14:00, находясь в данном магазине, угрожая ножом продавцу, потребовал передачи денежных средств из кассы, однако женщина смогла вырваться и выбежать на улицу», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой».