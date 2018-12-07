РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. Ученики гимназии №5 из Королева завоевали первое место на международной премии в области рекламы с проектом, посвященным социальной отрасли, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель образовательной студии Мария Гаврилина.

В Москве в пресс центре МИА «Россия сегодня» прошла церемония награждения победителей крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций EventiadaIPRA Golden World Awards, регионального партнера премии IPRA GWA, глобального конкурса, проводимого с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA). В этом году заявки поступили из 13 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Хорватии и Эстонии.

«В номинации для учащихся школ и колледжей «Лучший проект в области рекламы» студия школьного телевидения «G5» МБОУ «Гимназия №5» из Королева завоевала первое место с проектом, посвященным социальной рекламе «Измени мир к лучшему». Второе и 3 место заняли проекты из Челябинска и Грозного», – сказала Гаврилина.

Свой вклад в проект внесли учащиеся: Ян Шур, Никита Коренченко, Ульяна Мазокина, Дарья Золотарева, Софья Бочарова, Полина Палепина, Александр Понькин, Сергей Понькин. Ребятам оказывал поддержку коллектив всей гимназии.

На церемонии в других многочисленных номинациях обладателями статуэтки стали такие компании как МТС, Газпром, Avon, Росатом, крупные информационные агентства.

Человеком года, по мнению жюри, стал Станислав Черчесов.