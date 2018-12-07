РИАМО - 7 дек. Московская канатная дрога в пятницу возобновит работу в штатном режиме с 12 до 20 часов, после четырехдневного перерыва, связанного с освидетельствованием объекта Ростехнадзором, сообщил РИАМО представитель пресс-службы канатной дороги.

«Сегодня канатная дорога возобновляет работу в штатном режиме. С 12 до 20 часов. В этом перерыве нет ничего особенного, это штатная процедура», - сказал собеседник агентства.

Первая в столице канатная дорога открылась для пассажиров во вторник и первый месяц работает бесплатно. Движение стартовало в 12:00 на станции «Воробьевы горы».

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.