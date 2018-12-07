РИАМО - 7 дек. Женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Пушкинском районе Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Шестого декабря в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Пушкинский район, поселок Костино, улица Садовая, дом 49.

«В 22:12 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшая», — говорится в сообщении.

На ликвидации пожара работали шесть единиц техники и 23 человека.

По данным некоторых СМИ, дом принадлежал юмористу Николаю Бандурину. Была госпитализирована его жена, она получила ожоги второй степени. Сам Бандурин от госпитализации отказался.

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