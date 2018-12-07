РИАМО - 7 дек. Неизвестный украл автомобиль Lexus RX200Т от дома в поселении Первомайское новой Москвы, материальный ущерб составил свыше 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 6 декабря в 10:49 в ОМВД обратилась женщина 1983 года рождения и заявила о краже машины от дома по адресу: Москва, поселение Первомайское, улица Центральная.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:24 5 декабря до 02:43 6 декабря от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX200Т. Материальный ущерб составил около 3,25 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».