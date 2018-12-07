РИАМО - 7 дек. В России подготовили законопроект, который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденые телефоны, для реализации данной инициативы создадут систему контроля смартфонов и планшетов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно проекту закона, в стране появится система контроля смартфонов и планшетов по идентификационным номерам (IMEI).

«Предложение сенаторов (о запрете регистрировать в сети краденые телефоны – ред.) положительно оценили в профильных министерствах и ведомствах. Оно будет внесено в Госдуму РФ в ближайшее время», - сказала председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова на заседании комиссии

Операторы связи обязаны будут подключать к сетям сотовой связи только пользователей с разрешенным IMEI, доступ в сеть пользователям с неразрешенными IMEI приостановят.

Приостанавливать доступ в сеть будут устройствам, не прошедшим соответствующую регистрацию, имеющим одинаковые или не присвоенные производителями номера. Также под запрет подпадают похищенные или украденные телефоны и планшеты.

Неизвестный украл 138 телефонов на сумму более 3 млн рублей из салона связи в Москве>>