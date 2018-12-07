РИАМО - 7 дек. В подмосковном Ликино-Дулеве произошел пожар в дачном доме на площади в 48 квадратных метров, в результате возгорания два человека погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар с двумя погибшими произошел утром 6 декабря по адресу: деревня Язвище, дом 5.

«От очевидца диспетчеру ЦППС Орехово-Зуевского ПСГ поступило сообщение о пожаре в дачном доме. По прибытии первого пожарного подразделения ПЧ-301 в 06:30 было установлено, что происходит открытое горение дачного дома на площади 48 квадратных метров. Угроза распространения пожара на ближайшие постройки отсутствовала. Расстояние до ближайшего строения 40 метров. В результате пожара пострадали два человека», - говорится в сообщении.

В 06:42 была произведена ликвидация открытого горения, в 10:07 - ликвидация последствий возгорания.