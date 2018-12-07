РИАМО - 7 дек. Мужчина ударил сотрудника службы авиационной безопасности аэровокзального комплекса «Внуково» в лицо во время прохождения досмотра, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«5 декабря в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Внуково» с заявлением обратился сотрудник службы авиационной безопасности аэровокзального комплекса. Он рассказал о том, что один из пассажиров при прохождении специального контроля, нанес ему удар в лицо», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по подозрению в совершении правонарушения сотрудники транспортной полиции выявили и доставили в дежурную часть жителя города Железногорска 1979 года рождения. По данному факту проводится проверка.