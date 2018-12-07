РИАМО - 7 дек. На станции метро «Пушкинская» разместили виртуальную книжную полку проекта «Книги в метро», она оформлена в виде мозаичного панно с портретом Александра Пушкина, в ней можно бесплатно загрузить на свой смартфон известные произведения великого поэта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Онлайн-библиотека позволяет пассажирам провести время в дороге с книгой, которую можно получить быстро, бесплатно и в удобном формате. Чтобы нашей читальней начали пользоваться еще больше горожан, мы разрабатываем необычные дизайны виртуальных книжных полок. На станции «Рассказовка» оформление табличек с QR-кодами гармонирует с обликом станции (ее дизайн напоминает библиотеку), на станции «Пушкинская» панно с портретом поэта украсило стену рядом с памятником Пушкину», — сказала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Чтобы скачать книгу, пользователю нужно просканировать QR-код на корешке книги с помощью камеры смартфона или специального приложения для чтения таких кодов. В нем зашифрована ссылка на выбранную книгу на сайте проекта «Книги в метро».

Рядом с портретом поэта на панно также размещен QR-код, который ведет на главную страницу проекта. Здесь можно найти поэзию и прозу других авторов. В электронной библиотеке метрополитена сейчас собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, Жорж Санд и других. Количество книг будет увеличиваться.

Проект пользуется популярностью у пассажиров — за три месяца с момента его запуска горожане скачали более 100 тысяч книг.

Проект «Книги в метро» запустили в столичной подземке 30 августа этого года. Первая виртуальная книжная полка появилась на станции «Рассказовка». Осенью таблички с QR-кодами, ведущими в электронную библиотеку, разместили еще на нескольких станциях: «Чеховской», «Достоевской» и «Библиотеке имени Ленина». В число самых популярных произведений онлайн-читальни вошли «Вишневый сад» Антона Чехова, «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Путешествие к центру Земли» Жюль Верна.