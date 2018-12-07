РИАМО - 7 дек. На сайте mos.ru запущен новый сервис — «Просмотр информации о полисе ОМС», он позволяет получить сведения о страховой организации, а также проверить, действует ли полис обязательного медицинского страхования в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый сервис на mos.ru позволяет уточнить, кто является страховщиком. Это важно, потому что именно к нему следует обращаться, если возникают спорные случаи между пациентом и медицинским учреждением. Например, входит тот или иной анализ или обследование в перечень услуг ОМС или нет», — сказал руководитель направления «Городские электронные услуги» департамента информационных технологий города Дмитрий Иванов.

Он добавил, что некоторые страховые компании, оформлявшие полис несколько лет назад, могли уже прекратить свою деятельность. Они либо ушли с рынка, либо были поглощены более крупными фирмами. И теперь полис обслуживается другими страховщиками.

Кроме того, в новом сервисе пользователь может проверить наличие полиса ОМС в реестре застрахованных по ОМС города Москвы лиц. Если его там нет, это значит, что в столице он не зарегистрирован. Владельца такого документа попросят оформить полис в Москве прежде, чем прикрепить его к поликлинике или планово госпитализировать в больницу. С перечнем медицинских организаций, участвующих в программе ОМС Москвы, можно ознакомиться на сайте МГФОМС.

С полисом ОМС, оформленным в другом месте (субъекте), можно обратиться за разовыми медицинскими услугами. Экстренная медицинская помощь оказывается пациенту вне зависимости от наличия у него полиса ОМС.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, в каталоге «Услуги» необходимо зайти в раздел «Здоровье», затем выбрать вкладку «Справки и документы», а далее — «Просмотр информации о полисе ОМС». Пользователю нужно ввести номер своего полиса ОМС. Если он зарегистрирован на территории Москвы, то появится сообщение: «По данным регистра застрахованных лиц города Москвы указанный полис ОМС действителен», а также наименование страховой организации.

Если же полис ОМС в столице не зарегистрирован, система выдаст следующее сообщение: «Указанный номер полиса ОМС не найден в регистре застрахованных лиц города Москвы».

Для того чтобы выяснить причины отсутствия полиса в регистре, необходимо позвонить в свою страховую компанию, если она известна, или же обратиться в контакт-центр МГФОМС по телефону: +7 (495) 952-93-21.