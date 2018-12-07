РИАМО - 7 дек. В технопарке «Строгино» разработан инновационный кровоостанавливающий порошок, который за три минуты справляется даже с сильным, потенциально смертельным кровотечением, порошок создан на основе хитозана — вещества, которое содержится в панцире ракообразных, при контакте с кровью он превращается в гель, препятствуя кровотечению, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Российские разработчики медицинской продукции выходят на рынок с инновационными препаратами, сфера применения которых не ограничивается профессиональными и медицинскими учреждениями и бригадами врачей. Уникальная продукция создается на базе столичных технопарков, развиваемых правительством Москвы. Сегодня в Москве действуют 34 технопарка, в которых локализовано 1750 высокотехнологичных резидентов», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он добавил, что технопаркам столицы оказывается всесторонняя поддержка — от инфраструктурных решений до налоговых послаблений. Самое главное, что этот продукт востребован компаниями. На сегодняшний день практически все технопарки заполнены арендаторами на 95–100 %.

В Москве действует комплексная система поддержки технопарков и их резидентов. В нее входят льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, предусмотрено и снижение ставок арендной платы за землю. Благодаря этому налоговая нагрузка на предприятия и инвесторов снижается до 25 % по сравнению с обычным уровнем.

Управляющие компании технопарков также могут получить льготные займы до 50 миллионов рублей под два процента годовых на срок до пяти лет. Кроме того, предусматривается компенсация выплат по кредитам на развитие технопарка. Это софинансирование в пределах ключевой ставки до 300 миллионов в год, в том числе на строительно-монтажные работы, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение.

Размер компенсаций резидентам технопарков на приобретенное оборудование и лизинг иностранного оборудования составит до 25 % от стоимости, которая не должна превышать 10 миллионов рублей.

Резиденты технопарков Москвы разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви. Например, резиденты технопарка «Калибр» производят беспилотные автомобили и автобусы. На его территории есть испытательный полигон — 400-метровая трасса с остановками и пешеходными переходами.