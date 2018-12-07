РИАМО - 7 дек. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается понижение температуры до 9 градусов мороза, местами может пройти слабый снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Под влиянием гребня антициклона в Московском регионе снег практически прекратится, если и будет, то слабый и лишь местами. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 6 - минус 4 градуса, по области - от 9 до 4 градусов мороза», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, относительная влажность воздуха сохранится высокой и составит 75-80%.

Специалисты отмечают, что такая погода по влиянию на организм будет дискомфортной.

«Сочетание повышенного фона атмосферного давления, небольшого мороза, повышенной влажности воздуха, а следовательно, пониженное содержание кислорода в воздухе могут усиливать симптомы погодообусловленных обострений и метеопатических реакций. Возможно обострение хронических болезней суставов и позвоночника», - уточняется в материале.

Также отмечается, что у гипертоников и гипотоников, метеочувствительных людей с нейроциркуляторной астенией, мигренью при таких условиях погоды может отмечаться резкое ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, скачки артериального давления. Влажная погода с низким содержанием кислорода в воздухе является частой причиной недомогания при бронхо-легочных заболеваниях.

«Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, стоит своевременно принять лекарства и снизить острые симптомы ухудшения состояния», - заключается на сайте.