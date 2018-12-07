РИАМО - 7 дек. Сотрудники Госжилинспекции Московской области в пятницу проведут вебинар для жителей региона, посвященный теме переоформления статуса жилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Седьмого декабря 2018 года с 15:00 до 16:00 Госжилинспекция Московской области проводит вебинар по муниципальной услуге «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», – говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к мероприятию, в указанное время необходимо перейти по ссылке.