РИАМО - 6 дек. Жилой комплекс «На семи холмах» построили в микрорайоне Майданово городского округа Клин, объект прошел все проверки и получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«После получения ЗОС объект готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Комплекс представляет собой многоквартирный жилой дом, состоящий из семи секций. Площадь новостройки – 19,7 тысячи квадратных метров.

К заселению готово 258 квартир, среди которых 142 однокомнатных и 116 двухкомнатных. Площадь жилых помещений в построенном доме – 15,9 тысячи квадратных метров. Все квартиры снабжены балконами. В одной из секций на 1–2 этажах предусмотрены офисные помещения свободной планировки.

«На прилегающей к новостройке территории обустроены детская площадка, места для отдыха, парковка. При реализации данного проекта застройщиком были учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – добавляется в сообщении.