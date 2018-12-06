РИАМО - 6 дек. В Москве завершился краудсорсинг-проект «Музеи Москвы», победителями народного голосования стали 30 идей, которые будут реализованы в музеях в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортура».

С 19 по 30 ноября на портале crowd.mos.ru департамент культуры города и «Мосгортур» провели краудсорсинг-проект «Музеи Москвы». В нем приняли участие 1647 человек, которые предложили 1409 идей для повышения привлекательности московских музеев. Идеи принимались по шести направлениям: клиентоориенитрованность, услуги и сервисы, комфортность посещения, новые технологии, дополнительные мероприятия, а также музеи в городской застройке.

«Среди идей, получивших наибольшее количество голосов, - возможность покупки онлайн-билетов во всех музеях, создание музейного Youtube-канала, гибкая система ценообразования и схемы прохода у музеев на остановках общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Проект «Музеи Москвы» проходил в три этапа: генерация идей, обсуждение и голосование. В обсуждении предложений участвовали эксперты проекта. Среди них – руководители Музея современного искусства, Музея моды, музея А.С. Пушкина, Музея космонавтики, кураторы, искусствоведы и музейные специалисты «Мосгортура». Самыми перспективными они назвали предложение по формированию единого стиля московских музеев, идею установки зарядных устройств, а также размещения стихов поэтов на стенах домов рядом с музеем или на самом здании.

«Мы понимаем, что развитие современного музея невозможно без участия городских сообществ. По итогам краудсорсинг-проекта «Музеи Москвы» мы видим заинтересованность горожан в развитии музеев и их готовность предлагать новые идеи. Например, создание единого сайта московских музеев, проведение виртуальных экскурсий, разработка специального приложения для посетителей с детьми и другие», - рассказал генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников.

С подробными результатами краудсорсинг-проекта «Музеи Москвы» можно познакомиться на сайте.