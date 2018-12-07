РИАМО – 7 дек. В Центральном доме литераторов в столице в пятницу в 12:00 начнется церемония прощания с писателем Андреем Битовым.

Битов умер 3 декабря в Москве в возрасте 81 года.

Прощание с писателем Андреем Битовым будет в Центральном доме литераторов 7 декабря в 12:00.

Андрей Битов родился в Ленинграде 27 мая 1937 года. Он начал писать в 1956 году, а в 1965 году стал членом Союза писателей.

Он считается одни из основателей постмодернизма в русской литературе.

До распада Советского Союза некоторые из его произведений (например, «Пушкинский дом») сначала печатались в США. В 1979 году он стал одним из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь», который запрещался советскими властями до 1986 года.