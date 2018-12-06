РИАМО - 6 дек. «МосТрансПроект» стал обладателем престижной отраслевой премии ComNews Awards - 2018 за разработку информационной карты, которую в дальнейшем могут внедрить в «мозг» беспилотников, институт победил в номинации «Лучший проект для государственного сектора», говорится в сообщении пресс-службы института.

«Хрустальный кубок в ходе церемонии получили первый заместитель директора ГБУ «МосТрансПроект» Александр Герасимов и первый замруководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» правительства Москвы Ансар Арифуллин», - говорится в сообщении.

Автоматизированная информационная система «Комплексная схема организации дорожного движения» (АИС КСОДД) представляет собой единую цифровую карту, которая отображает информацию обо всех элементах дорожного движения, включая пешеходные переходы, выделенные полосы, дорожные знаки и так далее. Карту делает уникальным то, что сейчас эта информация содержится исключительно на бумажных схемах.

«Российская столица быстрыми шагами движется по пути создания смарт-сити и занимает одну из лидирующих строчек в мировых рейтингах «умных» городов. Для нас имеет большое значение, что наши IT-решения находятся на пике мировых трендов, а иногда обгоняют их. <…> Город будущего невозможен без транспорта будущего – беспилотников. Электронная карта — одна из важных его составляющих, которая позволит беспилотнику сосредоточиться на остальных участниках дорожного движения, а не тратить вычислительную мощность процессора на распознавание, например, дорожных знаков», - отметил Герасимов.

Комплексная схема организации дорожного движения в столице разрабатывалась в несколько этапов, начиная с 2014 года. Благодаря ей и интеллектуальной транспортной системе в Москве значительно повысилась безопасность и средняя скорость движения.

С 2016 года разрабатывается единая цифровая платформа — «цифровой двойник» информации о дорогах. Она наполняется данными о знаках и разметке.

До недавнего времени все данные об элементах дорожной сети хранились на бумажных картах. Несколько лет назад институт начал разрабатывать цифровую карту - КСОДД, на которой уже сейчас отображаются такие транспортные элементы, как светофоры, расстановка и зоны действия знаков. Важно, что она будет работать по принципу «блокчейна», то есть в случае каких-либо изменений (переразметке, сносу или установке дорожного знака) информация сразу будет отображаться во всех городских структурах – ГИБДД, ЦОДД, «Мосгортрансе», АМПП, коммунальных службах и так далее.

Сейчас электронная карта уже используется как источник данных для моделирования транспортных ситуаций. При помощи моделирования, например, можно оценить, как изменится связность района, если сделать одну улицу односторонней, или что произойдет в случае строительства высотного здания или перенастройки светофора.

Премия ComNews Awards, основанная в 2011 году, является одной из престижных в сфере информационных технологий и цифровой экономики и вручается на основе независимых индустриальных рейтингов, которые готовит команда аналитиков и публикует в ежегоднике «Энциклопедия связи и вещания. Рейтинги».

В 2018 году премию вручили по 11 номинациям - в области нефтегазовой промышленности, электроэнергетики, ЖКХ и «умного города», обрабатывающей промышленности, финансового сектора, сельского хозяйства, транспорта и логистики, торговли, здравоохранения, образования и государственного управления.