РИАМО - 7 дек. В пятницу в конференц-зале «Арены-Химки» пройдет второй Всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции», мероприятие может собрать свыше 300 участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией города Химки.

«Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Цифровая экономика», Фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД», - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев, в рамках форума будут подведены итоги реализации института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в Подмосковье и пройдет презентация рейтинга качества осуществления ОРВ в органах местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья за 2018 год.

«Также участники обсудят ключевые проблемы организации работы при проведении процедур ОРВ на муниципальном уровне», - сказал Буцаев.