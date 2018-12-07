РИАМО – 7 дек. В пятницу в столице состоится торжественное открытие памятника советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову, в рамках мероприятия киргизской стороне также передадут оцифрованную коллекцию фильмов по произведениям писателя, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.

«Седьмого декабря 2018 года в 11:00 в сквере имени Чингиза Айтматова, расположенном на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе в Москве, состоится торжественная церемония открытия памятника выдающемуся советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня его рождения», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие: президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, министр культуры, информации и туризма Киргизской Республики Азамат Жаманкулов, чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Болот Отунбаев, представители парламента и правительства Российской Федерации, аппарата президента Киргизской Республики, представители творческой интеллигенции.

«В 2018 году в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова (12 декабря 1928 года — 10 июня 2008 года), Минкультуры России организовало фотовыставки и творческие вечера, а также кинопоказы фильмов по книгам писателя. На Молодежном культурном форуме государств-участников СНГ в Туле Минкультуры России преподнесло в дар делегациям стран Содружества подарочные издания четырехтомника избранных произведений писателя», — добавляется в сообщении.

В Государственном музее политической истории России в рамках празднования юбилея Айтматова прошла выставка «Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…». На фестивале «Киношок» прошли специальные показы фильмов, снятых по произведениям Айтматова.

Минкультуры России также совместно с Госфильмофондом России организовало оцифровку фильмов по произведениям Айтматова. В пятницу Мединский преподнесет в дар киргизской стороне эту коллекцию фильмов. Среди них - «Перевал», «Зной», «Первый учитель», «Материнское поле», «Белый пароход», «Красное яблоко», «Ранние журавли», «Восхождение на Фудзияму».