РИАМО - 6 дек. В театре Et Cetera премьерным показом постановки выпускника ГИТИСа Ивана Миневцева по пьесе Полины Бабушкиной «В зоне доступа» открыли новую сцену Эфросовского зала, сообщается на официальном сайте мэра города.

В материале отмечается, что директором стал Юрий Кравец, который ранее был первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ имени А.П. Чехова.

«Новый зал рассчитан на 100 зрителей. Удобные кресла можно располагать по-разному — в зависимости от каждого конкретного спектакля. Перед показом «В зоне доступа» их вытянули в несколько рядов перед самой сценой», - говорится в сообщении.

Декорации спектакля Миневцева уберут не скоро — пока на новой сцене будут играть только эту постановку. Ничего из того, что уже было в репертуаре, сюда переносить не планируют.

«Старые спектакли должны идти там, где они были рождены. Увидеть их по-прежнему можно на старой сцене Эфросовского зала. А на этой будем ставить только новые», - отметил помощник художественного руководителя по специальным проектам Алексей Никольский.

Появления новой сцены здесь ждали с 2005 года — с тех самых пор, когда театр переехал в новое восьмиэтажное здание во Фролове переулке. В том, что сцена появится, сомневаться не приходилось, нужно было лишь дождаться окончания строительства станции метро «Сретенский бульвар». Только после этого начали возводить пристройку.