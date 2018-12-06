РИАМО - 6 дек. Накопленный опыт подмосковных экспертов ОНФ необходимо использовать при доработке нового федерального законопроекта «О культуре», основой которого должно стать сохранение отечественного духовного и культурного наследия, а также его эффективное применение для совершенствования личности, укрепления человеческого потенциала и развития России, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

«Обсуждение и доработку проекта федерального закона «О культуре» решено проводить с привлечением общероссийских творческих и общественных объединений и ассоциаций в сфере культуры, а также экспертов Народного фронта», - сказал модератор тематической площадки ОНФ «Культура» регионального отделения ОНФ в Московской области, народный артист России Николай Бурляев.

Он добавил, что участие экспертов регионального отделения ОНФ в Московской области в обсуждении особенно актуально, так как на ее территории сосредоточено огромное количество объектов материального и нематериального культурного наследия, народных художественных промыслов, которые недостаточно используются в образовательной и культурной деятельности, а также часто находятся под угрозой уничтожения.

По его словам, все эти темы затронуты в указах президента России об историко-культурном наследии, в стратегии национальной безопасности, в патриотическом воспитании, а также в «Основах государственной культурной политики» как стратегически важные для государства.

«Необходимо сохранять исторический тренд российской культуры на создание прекрасного, доброго, вечного. Существенным является сформулированная в указах президента России новая позиция, ориентированная на отказ от понимания культуры как сферы слуг, и утверждение ее как стратегического инструмента преобразования и развития России», – отметил Бурляев.

Он подчеркнул, что государственная культурная политика исходит из понимания важнейшей общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности и безопасности.

«Все это сконцентрировано в отечественном историко-культурном наследии, за сохранение и эффективное использование которого борется и подмосковное отделение ОНФ. Культурное наследие – это общенародная ценность, которая имеет стратегическое значение для России. <…> Необходимость государственного регулирования этого процесса и сохранения наследия исторических городов была обозначена президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным во время его визита в Коломну в 2017 году», – напомнил Бурляев.