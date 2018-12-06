РИАМО - 6 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главой торгового холдинга «Глобус» Томасом Брухом планы дальнейшего сотрудничества, в ближайшие годы компания планирует инвестировать в столицу 25 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Торговая деятельность в Москве очень конкурентная, тем не менее мы знаем и ценим своих давних партнеров. Я знаю о том, что у вас есть дальнейшие планы по развитию, готовы сотрудничать с вами», - сказал Собянин.

Москва остается одним из самых крупных торговых городов, через нее проходит одна шестая часть товарооборота всей страны.

«Торговля с каждым годом становится все ближе для москвичей, торговые сети расширяются, и сами торговые центры становятся уже не просто местом торговли, но и местом размещения социальных и культурных объектов», — добавил Собянин.

В свою очередь Брух отметил, что холдинг готов и в дальнейшем вкладывать инвестиции в Москву.

«Когда довольны покупатели — это для нас прежде всего, это самое главное. Мы очень рады, что у нас есть поддержка наших покупателей, поддержка наших клиентов. У нас еще большие планы на будущее. В следующие два-три годы мы хотели бы инвестировать 25 миллиардов рублей», — подчеркнул он.

Брух добавил, что на территории России уже работают более 10 тысяч сотрудников холдинга.