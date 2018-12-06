РИАМО - 6 дек. Пожарные потушили возгорание в бане и садовом домике на Ленинградском шоссе в Москве, площадь возгорания оценивалась почти в 20 квадратных метров, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

В столичный главк МЧС России поступила информация о загорании по адресу: Ленинградское шоссе, дом 34.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 20:41 было локализовано загорание бани и садового домика на общей площади около 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 21:00 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.