РИАМО - 6 дек. В Московской области планируют построить 11 учреждений культурного назначения в 2019 году, так, часть из них будет реализована в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Объекты культурного назначения, ввод в эксплуатацию которых ожидается в 2019 году, будут расположены в 10 муниципальных образованиях региона: Пушкинском, Воскресенском, Волоколамском районах и городских округах Клин, Молодежный, Химки, Орехово-Зуево, Реутов, Красногорск, Чехов», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, семь учреждений будут возведены по государственной программе Московской области «Образование Подмосковья», среди них музыкальный колледж в Пушкине, колледж искусств в Химках, детские музыкальные школы в Волоколамске и Воскресенске, и Орехово-Зуеве, образовательный центр «Созвездие» в Красногорске и реконструкция с расширением школы искусств имени П.И. Чайковского в Клину.

В рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья» будет построено три объекта. В их числе два дома культуры – в городском поселении имени Цурюпы и Реутове - и здание служебного флигеля музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов, которое будет реконструировано. Также по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» планируется возвести Дом культуры в городском округе Молодежный.