РИАМО - 6 дек. В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано свыше 60% жителей Московской области, учетными записями пользуются около 4 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Ростелеком».

В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которой в ноябре исполнилось 7 лет, зарегистрировано больше половины населения России – почти 84 миллиона человек. С помощью ЕСИА более 9 тысяч пользователей в минуту заходят на Единый и региональные порталы госуслуг, сайты Росреестра, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, «Российской общественной инициативы» (РОИ) и подключаются к бесплатной общественной сети WiFi в системе московского транспорта.

«Более 60% жителей Московской области зарегистрированы в ЕСИА. По данным на конец 2018 года, учетными записями пользуются около 4 миллионов человек – на 13,7% больше, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.

Среди регионов, где доля зарегистрированных в системе граждан старше 14 лет превышает 90%, лидируют Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Тыва, Курская и Сахалинская области.

В материале отмечается, что более 54% от общего количества зарегистрированных в ЕСИА – женщины. Свыше 40% «электронных» граждан старше 45 лет. За ними следуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (более 25%) и от 35 до 44 лет (22%). Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 10%.

Сегодня на Едином портале госуслуг доступно более 29 тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Из них 23 тысячи требуют подтвержденной учетной записи, которая есть сегодня более чем у 60% пользователей портала – это почти 52 миллиона граждан.