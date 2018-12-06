РИАМО - 6 дек. Составлен рейтинг лучших новогодних елок и шоу, популярных для семейного отдыха в праздничные дни в Москве в декабре и январе следующего года, его возглавила Кремлевская елка, передает аналитическое агентство «ТурСтат».

«В первую десятку новогодних елок и шоу в Москве в новогодние праздники входят Кремлевская елка в Кремлевском дворце, шоу «Елка Мэра» в Гостином дворе, мюзикл «Чудеса и куралесы» в Московском театре мюзикла, Елка «Дети в Интернете» на Новом Арбате, шоу «Киноелка» на Мосфильме, шоу «Союзмультшоу» в «Лужниках», мюзикл на льду «Аленький цветочек» Татьяны Навки в «Мегаспорте», ледовое шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха в «ЦСКА Арене», Елка на ВДНХ и шоу «Главный секрет Деда Мороза» в «Крокус Сити Холле», - отмечается в материале.

Рейтинг новогодних московских елок составлен по результатам анализа их уникальности и популярности у зрителей.

Билет на Елку стоит от 500 до более 5 тысяч рублей, а новогодний подарок здесь обойдется от 550 до 850 рублей. Новогодние елки начнутся 23 декабря и пройдут до 8 января 2019 года.

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