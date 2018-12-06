РИАМО - 6 дек. Московская областная таможня опровергла сведения о том, что первый заместитель начальника таможни Александр Дуров был задержан и вызван на допрос, сейчас Дуров выполняет свои должностные обязанности, сообщается на сайте Московской областной таможни.

«Пресс-служба Московской областной таможни официально опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о вызове на допрос в следственные органы и задержании первого заместителя начальника таможни Александра Дурова», — говорится в сообщении.

Дуров в настоящий момент находится на рабочем месте и выполняет свои должностные обязанности.

Ранее на сайте СК появилась информация, что в отношении заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан.