РИАМО - 6 дек. В подмосковном наукограде Жуковском открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), из бюджета региона на создание технопарка выделили субсидию в размере 97 миллионов рублей, общий объем инвестиций на данном этапе – около 130 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Для Подмосковья – это открытие первого технопарка в сфере высоких технологий. Инициатором этого проекта был ЦАГИ – наш большой федеральный центр в городе Жуковском, который решил сделать современное учреждение на базе здания бывшего техникума, находившегося в достаточно плачевном состоянии. В настоящий момент вы можете увидеть в каком состоянии сейчас здание, что оно соответствует всем стандартам научных центров по разработкам, ничем не хуже, чем Сколково», – сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Площадь для инновационных разработок – около 3 тысяч квадратных метров, площадь объекта – более 6 тысяч квадратных метров. В технопарке появится более 100 новых рабочих мест. Планируется реализовывать одновременно 15–20 проектов.

«Здесь уже происходит разработка учебных аэродинамических труб, одну из которых мы планируем передать в центр «Сириус» и создать авиационный кластер на сочинской площадке. Вторую – разместить здесь, в Жуковском, для молодежи и поддержать то направление, которое активно развивает ЦАГИ в части прежде всего детского творчества и воссоздания на новой основе кружков авиамоделирования, и как можно более ранней профориентации ребят. Кроме того, здесь уже приступают к размещению центра по аддитивному производству, центра по производству сверхлегких летательных аппаратов и станкостроительного производства», – заявил генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.

В технопарке появятся современные научные лаборатории, отраслевой центр взаимодействия и поддержки участников научных и инновационных проектов в области аэронавтики.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева, создание технопарка на базе ЦАГИ – один из проектов инновационного кластера авиационных технологий в Жуковском.

«В дальнейшем мы продолжим создание технопарков в сфере высоких технологий, в следующем году из бюджета региона на эти цели будет выделено также около 100 миллионов рублей, мы планируем открыть не менее еще одного технопарка в Подмосковье в 2019-м», - отметил Буцаев.