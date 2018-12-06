РИАМО - 6 дек. В Можайском округе Подмосковья организована проверка по информации о том, что четверо детей живут в неблагоприятных условиях, за ними отсутствует постоянный контроль, а должностными лицами системы профилактики ненадлежащим образом исполняются обязанности по защите прав детей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Шестого декабря 2018 года в эфире одной из телепередач на федеральном телеканале вышел сюжет о том, в одном из поселков Можайского округа проживает семья из шести человек: женщина со своими четырьмя малолетними детьми и сожителем. Семья проживает в неблагоприятных жилищных условиях. За детьми отсутствует постоянный контроль со стороны матери», — говорится в сообщении.

В сюжете также шла речь о том, что должностными лицами системы профилактики ненадлежащим образом исполняются обязанности по защите законных прав и интересов малолетних детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

«По указанному в эфире телепередачи факту следственным отделом по городу Можайск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — добавляется в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.