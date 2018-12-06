РИАМО – 6 дек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принес свои извинения за спор с российским лидером Владимиром Путиным на саммите ЕЭС в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте kp.ru.

Саммит ЕЭС в Санкт-Петербурге должен был служить дальнейшей интеграции стран, объединившихся на постсоветском пространстве, но начался чуть ли не со скандала. Лукашенко в весьма ультимативной форме буквально потребовал от России снизить цены на газ. Однако после разговора за закрытыми дверями он признался журналистам, что был несколько не прав.

«Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого», - сказал Лукашенко.

Стороны решили проработать все спорные вопросы сначала на уровне вице-премьеров, потом премьер-министров, а затем и президентов двух стран.

«На следующей неделе мы встречаемся с президентом России, чтобы расставить все точки над i», - отметил Лукашенко.

После этого лидеры стран Содружества независимых государств провели неформальный саммит в формате обеда и подвели итоги года.