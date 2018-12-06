РИАМО - 6 дек. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Денекс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Ранее в ведомство поступило обращение от ГКУ Московской области «ДЕЗ» о внесении сведений в отношении ООО «Денекс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического отделения Ивантеевской центральной городской больницы.

«По результатам рассмотрения обращения Московское областное УФАС России признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Денекс» - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Денекс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.