РИАМО - 6 дек. В подмосковных Химках в микрорайоне Подрезково появилось волонтерское движение помощи бездомным собакам, присоединиться к нему и помочь брошенным животным могут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Химки.

Более 500 человек уже стали участниками добровольческого движения, они ухаживают за питомцами Шереметьевского приюта, в котором находится более 300 собак разных пород.

«В качестве добровольцев привлекаются школьники и студенты, представители «Молодой гвардии Единой России». Жители сами проявляют желание, а это – очень важный фактор», – отметил начальник территориального управления микрорайона Подрезково городского округа Химки Алексей Горшков.

Встречи руководства питомника и волонтеров проходят регулярно. В ходе очередной встречи сотрудники приюта рассказали основные правила при уходе за четвероногими.

Как добавляется в сообщении, большая часть питомцев оказалась в питомнике по вине своих хозяев.

«Собаки нуждаются в уходе. Мы стараемся помогать четвероногим, а такие встречи позволяют объединять. Более того, можно узнать новые вещи по поводу правильного ухода и содержания собак», – сказал житель городского округа Химки Дмитрий Потанин.

Шереметьевский питомник подходит для содержания собак разных пород. В настоящее время в приюте живут порядка 300 собак среди которых: стаффордширские терьеры, питбули, алабаи, доберманы, кане-корсо. Помимо уличных вольеров на территории питомника три отапливаемых здания для короткошерстных пород.