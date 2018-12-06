РИАМО – 6 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам, которые позволяют себе некорректные замечания в адрес жителей страны, «включить мозги», сообщает в четверг Газета.ru.

По его словам, в стране есть как ответственные и преданные своему делу чиновники, так и те, кто «плохо себя ведет».

«Что можно сказать, мозги надо включать, вот собственно и все, когда ты обличен властью. И, к сожалению, не у всех это получается», — сказал Медведев.

Он добавил, что современные технологии позволяют быстро получать информацию о чиновниках, которые ведут себя некорректно.